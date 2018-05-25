Умная колонка раскрыла личные разговоры семейной пары

Семейная пара из Америки рассказала о том, что голосовой помощник Alexa записал на колонку Amazon Echo их беседу и отправил ее одному из контактов.

Как сообщает ресурс The Verge, компания Amazon подтвердила, что описаный случай действительно произошел. Специалисты предполагают, что "утечка информации" связана с тем, что в разговоре прозвучали фразы, "напомнившие" искусственному интеллекту соответствующие команды.

Получилось так, что колонка услышала обращение "Alexa", распознала указание "отправить сообщение", а затем узнала имя получателя. Владельцы колонок-"шпионов" признались, что используют их для контроля над системами освещения, обогрева и безопасности. Они отметили, что будут осторожнее в обращении с устройством.