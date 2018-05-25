В Грузии заявили о важности сохранения всех каналов связи с РФ

Грузинские власти должны сохранить все имеющиеся форматы коммуникации с Россией. Об этом, как передает РИА Новости, заявила председатель парламентского комитета по евроинтеграции Тамара Хулордава.

"Мы должны сохранить все каналы коммуникации с Россией, - сказала депутат в эфире грузинского Первого канала. - Между нами нет дипломатических отношений. Существует международный механизм переговоров с Россией под форматом Женевских переговоров. Также есть формат Абашидзе - Карасин, который не посвящен рассмотрению политических тем, он подразумевает обсуждение конкретных сфер".

Грузия разорвала дипотношения с Россией в августе 2008 года. Это произошло после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Пришедшая к власти в 2012 году коалиция "Грузинская мечта" выступает за нормализацию отношений с РФ. Сейчас диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч в Праге заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе. Дипломаты обсуждают гуманитарные, транспортные, экономические и культурные вопросы.