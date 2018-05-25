В интернете обезличили данные о владельцах доменов

Новости

При пожаре на одной из дач в Томской области погибли супруги и их внук 08:39
Сухая погода с 20 градусами тепла ожидается в Москве в пятницу 08:15
Lada начала продажи автомобилей в еще одной стране 08:00
При взрыве в канадском Миссиссоге пострадали 15 человек 07:26
Совфед: Вашингтон не заинтересован в решении корейского кризиса 07:04
В Южной Корее за долги по зарплате арестовали российское судно 06:58
Ученые рассказали об опасности шашлыка на углях 06:57
Олег Дерипаска вышел из совета директоров "Русала" 06:42
На Камчатке инвалида выгнали из кафе из-за собаки-поводыря 06:25
Климов: Россия и Япония обсуждают смягчение визового режима 06:23
Пожар в десятиэтажке на Сахалине устроил одиннадцатилетний мальчик 06:12
В Совфеде рассказали о влиянии западной пропаганды на японских политиков 06:08
СМИ: США введут санкции против КНДР на следующей неделе 05:52
Сирийцам в Восточной Гуте раздали семь тонн продуктов 05:23
СМИ: Трамп отменил диалог с КНДР с целью опередить Ким Чен Ына 05:09
В Оклахома-Сити открывший огонь мужчина застрелен 05:09
Барановичи и Магадан стали городами-побратимами 05:01
Одесский националист зарезал человека на улице 04:53
Ущерб от паводка в Якутии приблизился к миллиарду рублей 04:45
МИД Японии заявил о бессмысленности проведения саммита США и КНДР 04:31
Взрыв автомобиля в Ливии унес жизни шести человек 04:03
Второй бортовой ящик нашли на месте крушения самолета на Кубе 03:54
США запретили импорт хлопка из Туркмении 03:27
У хабаровского банка "Уссури" отозвали лицензию 03:07
В Грузии заявили о важности сохранения всех каналов связи с РФ 02:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
25.05.2018 07:53
Рубрика: Экономика

В интернете обезличили данные о владельцах доменов

Текст: Татьяна Шадрина
Сегодня 25 мая в интернете закроют всю персональную информацию о владельцах доменов. Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN), которая устанавливает правила игры в этой сфере для всего мира, объявила о временной политике в отношении регистрационных данных в общих доменах верхнего уровня.

Начала ее действия совпало с вступлением в силу Общего регламента по защите данных Евросоюза (General Data Protection Regulation - GDPR). Увы, ее положения противоречат требованиям к публикации данных регистрантов на ресурсе Whois, которые прописаны в контрактах регистратур и регистраторов с ICANN.

Отчет: В зонах .ru и .рф уменьшилось количество доменов

Поэтому решение ICANN временное, действует всего три месяца, но может продлеваться в течение одного года.

Теперь из общедоступного сервиса Whois будет удалена информация об имени регистранта, его адрес, номера телефонов и т.д. Все соответствующие поля будут оставаться пустыми. Для связи с регистрантом в записях будет публиковаться неперсонифицированный адрес электронной почты либо ссылка на онлайн-форму для контакта.

И администрация Whois будет неукоснительно выполнять это условие, ведь за невыполнение закона накладывается штраф до 20 миллионов евро или до четырех процентов от годового мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, в зависимости от того, что больше.

Мнение: доменное имя должно стать залоговым имуществом

Право доступа к персональной информации будет у правоохранительных органов, судов, выносящим решения по доменным спорам, Data Escrow сервисам и самой корпорации ICANN. Обладатели прав на защищенные товарные знаки, специалисты по кибербезопасности или организаций, защищающие права потребителей, не попали в этот список.

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
Путин прокомментировал расследование гибели малайзийского Boeing
Одесский националист зарезал человека на улице
Совфед: Вашингтон не заинтересован в решении корейского кризиса
КЗЖ призвал Киев отменить запрет на деятельность российских СМИ