В интернете обезличили данные о владельцах доменов

Сегодня 25 мая в интернете закроют всю персональную информацию о владельцах доменов. Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN), которая устанавливает правила игры в этой сфере для всего мира, объявила о временной политике в отношении регистрационных данных в общих доменах верхнего уровня.

Начала ее действия совпало с вступлением в силу Общего регламента по защите данных Евросоюза (General Data Protection Regulation - GDPR). Увы, ее положения противоречат требованиям к публикации данных регистрантов на ресурсе Whois, которые прописаны в контрактах регистратур и регистраторов с ICANN.

Поэтому решение ICANN временное, действует всего три месяца, но может продлеваться в течение одного года.

Теперь из общедоступного сервиса Whois будет удалена информация об имени регистранта, его адрес, номера телефонов и т.д. Все соответствующие поля будут оставаться пустыми. Для связи с регистрантом в записях будет публиковаться неперсонифицированный адрес электронной почты либо ссылка на онлайн-форму для контакта.

И администрация Whois будет неукоснительно выполнять это условие, ведь за невыполнение закона накладывается штраф до 20 миллионов евро или до четырех процентов от годового мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, в зависимости от того, что больше.

Право доступа к персональной информации будет у правоохранительных органов, судов, выносящим решения по доменным спорам, Data Escrow сервисам и самой корпорации ICANN. Обладатели прав на защищенные товарные знаки, специалисты по кибербезопасности или организаций, защищающие права потребителей, не попали в этот список.