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Рубрика: В мире

В Ирландии состоится референдум о легализации абортов

В Ирландии в пятницу, 25 мая, состоится референдум по вопросу о легализации абортов. Решение о его проведении было принято правительством страны в январе.

Фото: PhotoXPress
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Жители ответят на вопрос, хотят ли они отменить восьмую поправку к конституции о запрете абортов. Если большинство поддержит инициативу, то ирландки смогут прерывать беременность до 12 недель. До 24 недель разрешат делать аборт тем женщинам, для которых роды представляют угрозу.

Восьмую поправку приняли на референдуме в 1983 году. Она констатирует равнозначность жизней матери и плода и запрещает аборты практически в любых случаях.

Исход референдума пока трудно предсказать, отмечает РИА Новости. Недавно за аборты высказывались 60 процентов населения. После объявления, что аборты будут разрешены на сроке до 12 недель, количество сторонников сократилось до 51 процента.

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