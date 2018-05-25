В Минске Лавров и Макей подпишут соглашение о признании виз для болельщиков

В Минске в ходе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем будет подписано соглашение о признании виз на время ЧМ-2018 и Евроигр в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Как указано на сайте белорусского внешнеполитического ведомства, 29 мая в 11:30 состоится "церемония подписания соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия".

Ранее стало известно, что Россия и Беларусь намерены договориться о безвизовом нахождении на территории двух стран болельщиков, желающих посетить чемпионат мира по футболу в России и Европейские игры в Беларуси.