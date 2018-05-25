В России создан центр компетенций цифрового транспорта - ассоциация "Цифровой транспорт и логистика". Ведущие транспортные компании в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о ее создании.

Ассоциация станет центром компетенций в рамках программы "Цифровая экономика". Заявка ведомства уже получила одобрение Совета по цифровой трансформации при АНО "Цифровая экономика". Одна из главных задач этого центра компетенций - создание и развитие единого мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства в России, причем на основе отечественных решений и компьютерных программ.

"Использование созданных ИТ-систем лидеров отрасли и объединение их на основе цифровой платформы транспортного комплекса обеспечит быстрое развитие цифровизации в сферах транспорта и логистики. Платформенные решения позволят предоставить новые уникальные сервисы для пользователей транспорта, повышающие его безопасность, удобство и доступность. Это огромная работа, требующая совершенствования системы правового и технического регулирования, создания сквозных технологий и обеспечения информационной безопасности. Мы поддерживаем инициативу бизнеса по созданию такой ассоциации", - подчеркнул Евгений Дитрих.