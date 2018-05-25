В Россию пришёл самый дешевый смартфон на самом мощном процессоре

Компания Asus представила на российском рынке новый смартфон ZenFone 5Z, построенный на базе новейшего флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 845.

Устройство оснащено 6,2-дюймовым экраном с узкими рамками, занимающим 90 процентов площади фронтальной панели. В верхней части экрана расположен вырез, где размещены камеры и датчики - как в iPhone X.

12-мегапиксельная камера, которая базируется на сенсоре Sony Exmor RX IMX363 и поддерживает систему искусственного интеллекта, способна к самообучению для оптимального вычисления параметров съемки в зависимости от сцены и условий освещения. Камера также поддерживает четырехосевую систему оптической стабилизации изображения.

Asus ZenFone 5Z оснащается аккумулятором емкостью 3300 мАч, слотом для двух SIM-карт и модулем NFC для совершения бесконтактных платежей. Младшая модель смартфона с 6 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами постоянной памяти обойдётся российским покупателям в 36 тысяч рублей, топовая (8/256 гигабайт) - в 40 тысяч рублей. Это делает новинку наиболее бюджетным смартфоном на базе Snapdragon 845.

Анонс смартфона состоялся в конце марта этого года на выставке Mobile World Congress в Барселоне.