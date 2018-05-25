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В Россию пришёл самый дешевый смартфон на самом мощном процессоре

25.05.2018,  
12:50
Текст: Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Компания Asus представила на российском рынке новый смартфон ZenFone 5Z, построенный на базе новейшего флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 845.

Устройство оснащено 6,2-дюймовым экраном с узкими рамками, занимающим 90 процентов площади фронтальной панели. В верхней части экрана расположен вырез, где размещены камеры и датчики - как в iPhone X.

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12-мегапиксельная камера, которая базируется на сенсоре Sony Exmor RX IMX363 и поддерживает систему искусственного интеллекта, способна к самообучению для оптимального вычисления параметров съемки в зависимости от сцены и условий освещения. Камера также поддерживает четырехосевую систему оптической стабилизации изображения.

Asus ZenFone 5Z оснащается аккумулятором емкостью 3300 мАч, слотом для двух SIM-карт и модулем NFC для совершения бесконтактных платежей. Младшая модель смартфона с 6 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами постоянной памяти обойдётся российским покупателям в 36 тысяч рублей, топовая (8/256 гигабайт) - в 40 тысяч рублей. Это делает новинку наиболее бюджетным смартфоном на базе Snapdragon 845.

Анонс смартфона состоялся в конце марта этого года на выставке Mobile World Congress в Барселоне.

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