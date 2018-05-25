В Санкт-Петербурге появится крупнейшая частная трамвайная линия в РФ

Совсем скоро в Санкт-Петербурге появится частная трамвайная линия, которая пройдет по маршруту "Купчино" - "пос.Шушары" - "Славянка" и соединит сложные, с точки зрения транспортной инфраструктуры, районы с Петербургом.

Это положительно повлияет на транспортную обстановку и позволит жителям этих пригородных районов удобнее и быстрее добираться до центра города. Подробнее об этом проекте рассказал в интервью "Российской газете" Алексей Чичканов, первый вице-президент "Газпромбанка".

"Сегодня мы подписали с Санкт-Петербургом и инвестором АБЗ-1 соглашение о реализации этой трамвайной линии, - поясняет Алексей Чичканов. - Это концессионный проект, поэтому все имущество, которое нами профинансировано, будет находиться в собственности города. Но ближайшие 30 лет наш консорциум будет эксплуатировать эту новую скоростную трамвайную линию и возвращать инвестиции за счет оплаты проезда". Это будет самая большая частная трамвайная линия в России. Стоимость строительства оценивается в 25 млрд рублей.

В рамках реализации проекта "Газпромбанк" выступает в качестве участника специальной проектной компании, эксклюзивного финансового консультанта и планирует предоставить заемное финансирование компании "БалтНедвижСервис". Финансовое закрытие сделки состоится уже в 2019 году.