В Санкт-Петербурге появится крупнейшая частная трамвайная линия в РФ

Совсем скоро в Санкт-Петербурге появится частная трамвайная линия, которая пройдет по маршруту "Купчино" - "пос.Шушары" - "Славянка" и соединит сложные, с точки зрения транспортной инфраструктуры, районы с Петербургом.
Это положительно повлияет на транспортную обстановку и позволит жителям этих пригородных районов удобнее и быстрее добираться до центра города. Подробнее об этом проекте рассказал в интервью "Российской газете" Алексей Чичканов, первый вице-президент "Газпромбанка".
"Сегодня мы подписали с Санкт-Петербургом и инвестором АБЗ-1 соглашение о реализации этой трамвайной линии, - поясняет Алексей Чичканов. - Это концессионный проект, поэтому все имущество, которое нами профинансировано, будет находиться в собственности города. Но ближайшие 30 лет наш консорциум будет эксплуатировать эту новую скоростную трамвайную линию и возвращать инвестиции за счет оплаты проезда". Это будет самая большая частная трамвайная линия в России. Стоимость строительства оценивается в 25 млрд рублей.
В рамках реализации проекта "Газпромбанк" выступает в качестве участника специальной проектной компании, эксклюзивного финансового консультанта и планирует предоставить заемное финансирование компании "БалтНедвижСервис". Финансовое закрытие сделки состоится уже в 2019 году.
Эксперт: Деревянные многоэтажки - это мировая тенденция
Во многих регионах России разрабатываются концепции деревянного домостроения. О лесопереработки рассказал директор по работе с государственными органами лесопромышленного холдинга Segezha Group Николай Иванов
Путин предостерег мир от невиданного системного кризиса
Глобальное недоверие ставит под вопрос перспективы глобального роста, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. "Важно сохранять уважение друг к другу", - отметил он
Глава Банка Интеза рассказал об интересе европейского бизнеса к России
Председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико в рамках ПМЭФ отметил возросший интерес европейского бизнеса к РФ."Россия является пунктом стабильности", - заявил он