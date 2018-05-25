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25.05.2018 06:08
Рубрика: Власть

В Совфеде рассказали о влиянии западной пропаганды на японских политиков

Многие политики в Японии становятся жертвами западной пропаганды. Об этом, как передает ТАСС, заявил член Совета Федерации Андрей Климов.
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По словам российского сенатора, находящегося с визитом в Токио, "беда многих японских политиков заключается в том, что они становятся жертвами западной пропаганды". "Не могу говорить о высшем уровне японского руководства, - уточнил парламентарий. - Но те люди, которые участвуют в принятии решений и уж точно участвуют в их исполнении, они зачастую находятся в таком сложном положении, потому что то, что они получают по большинству каналов, резко диссонирует с тем, что они получают по каналам специальным".

Климов уверен, что большинство материалов в японских газетах являются "некой рефлексией того, что публикуется в англо-саксонском мейнстриме". Сенатор пояснил, что "три четверти информационного потока контролируется" Великобританией и США.

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