В США семья назвала ребенка в честь Овечкина

Made an agreement with my husband that if the Caps made it past the Penguins in round two, we'd name our baby after Alex Ovechkin. I'm a woman of my word. Hopefully his birth this morning is a good omen! @russianmachine #ALLCAPS pic.twitter.com/mDiK99sDyF — Grammaurai ⛸️ (@mamawrench) 23 мая 2018 г.

В США семья назвала новорожденного сына в честь российского хоккеиста, капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. Об этом в своем Twitter сообщила молодая мать: имя ребенка - Александр Келли.

"По договоренности с моим мужем если "Вашингтон" пройдет "Питтсбург" во втором раунде Кубка Стэнли, мы назовем нашего малыша в честь Александра Овечкина, - написала она. - Надеюсь, его рождение станет хорошим предзнаменованием".

"Вашингтон", как мы помним, сумел впервые за много лет пройти "Питтсбург" в плей-офф. А ребенок, стоит отметить, появился на свет 23 мая, и это действительно можно расценить как знак свыше: уже следующей ночью "столичные" обыграли "Тампу" в седьмой серии финала Восточной конференции НХЛ и вышла в финал Кубка Стэнли, где Овечкин сыграет впервые в карьере.

Соперником "Вашингтона" станет "Вегас", главная сенсация сезона: всего лишь в третий раз за столетнюю историю НХЛ до финала дошла команда-дебютант лиги. Серия стартует в ночь на 29 мая по московскому времени и при необходимости продлится до 14 июня.