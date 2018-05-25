Вяльбе переизбрана на пост главы Федерации лыжных гонок России

Елена Вяльбе переизбрана на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Это стал известно на заседании отчетно-выборной конференции организации в Казани.

Трехкратная олимпийская чемпионка была единственным кандидатом и была поддержана единогласна. Таким образом, она будет руководить ФЛГР еще как минимум четыре года. Этот пост Вяльбе заняла в 2010 году.

Помимо выборов главы организации, на повестке дня конференции ФЛГР стоит ряд вопросов. В частности, это выборы президиума и контрольно-ревизионной комиссии. Стоит отметить, что проведение общероссийскими спортивными федерациями отчетно-выборных конференций обязательно в течение полугода после окончания Олимпийских игр.