Владимир Путин: Франция является давним и надежным партнером России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Франции Эммануэлем Макроном в рамках ПМЭФ заявил о том, что Франция является давним и надежным партнером России, ее стремление отстаивать собственный суверенитет высоко ценится Москвой, так как является залогом стабильности в межгосударственных отношениях. Об этом информирует ТАСС.

Также, по словам главы российского государства, в Москве рассчитывают, что французские компании будут развиваться в России.

Владимир Путин добавил, что в четверг встречался с "основными инвесторами, которые вкладывают в российскую экономику". Он отметил, что некоторые иностранные фонды пошли на "достаточно беспрецедентный шаг".

Накануне сообщалось, что Путин обсудил с Макроном Украину, Иран и Сирию.