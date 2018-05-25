Петербургский форум - это не только экономика, но и площадка высокой политики

Вчера у Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме состоялось сразу несколько важных международных встреч. Президент России провел переговоры с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем, главой МВФ Кристин Лагард, но ключевой стала встреча в Стрельне с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Французский лидер прибыл к Константиновскому дворцу с супругой Брижит. Владимир Путин встретил их у входа, пожал руку Эмманюэлю Макрону, а его супруге подарил букет из роз и пионов. Лидеры кратко переговорили, а первая леди Франции поблагодарила за цветы. Путин и Макрон с супругой вышли на террасу с видом на парк и Финский залив и продолжили беседу. По просьбе фотографов они попозировали для общего снимка. Затем Брижит уехала, а президенты перешли к переговорам.

"Отношения развиваются, несмотря на все сложности сегодняшнего дня: у нас растет торговый оборот, - констатировал президент РФ и спросил главу МИД Сергея Лаврова: "Насколько он вырос?" "На 20 процентов", - уточнил министр. "На 20 процентов за прошлый год, на 25 даже. И в первые месяцы этого года рост продолжается", - продолжил Владимир Путин и предложил поговорить о ключевых международных вопросах, в решении которых заинтересованы как Франция, так и Россия.

"Спасибо, дорогой президент, дорогой Владимир! Спасибо также тебе и твоей делегации за то, что вы нас решили принять здесь, в Санкт-Петербурге", - приветливо заулыбался Макрон. "Действительно, год тому назад мы с тобой положили начало такому интенсивному обмену на нашем уровне, это было в Версале. Прошел год, и я решил осенью прошлого года принять твое предложение приехать сюда, в Санкт-Петербург, сегодня я этому очень рад", - продолжил он.

"Наши двусторонние отношения продолжают развиваться, в экономическом плане здесь наблюдается постоянный рост, это очень позитивно. Сегодня мы подпишем целый ряд очень важных контрактов в разных областях, - анонсировал Макрон. - Тот самый социальный форум, которому мы положили начало в Версале, то есть "Трианонский диалог", также функционирует, - это диалог между нашими гражданскими обществами, он сегодня очень активный, это также очень позитивно".

"Вне наших двусторонних отношений, думаю, сегодня настал такой момент, когда мы, две страны, у которых особый статус, поскольку мы постоянные члены Совета Безопасности ООН, поскольку у нас очень крепкие, глубокие исторические связи, у нас очень крепкие связи в сфере международной политики, считаю, что благодаря этому мы можем найти решения и работать сообща по всем направлениям, будь то Украина, Ближний Восток, Иран, Сирия, будь то, как мы представляем себе, многосторонний подход к международной политике", - заявил французский лидер.

После переговоров состоялась пресс-конференция. "Франция - наш традиционный партнер, взаимовыгодными отношениями с которым мы очень дорожим", - заявил журналистам Путин. "Диалог был очень открытым, прямым и эффективным", - сказал Макрон.

Помимо обсуждения двусторонних вопросов, лидеры обменялись мнениями по ситуации, связанной с выходом США из "иранской сделки". "Все взятые на себя обязательства Иран выполняет", - напомнил Путин. И добавил, что Москва против односторонних санкций - они нелегитимны и наносят ущерб мировой экономике.

Говорили и по Сирии. "Россия продолжит работу с правительством Сирии и оппозицией в рамках астанинского процесса... Мы готовы к контактам и с так называемой малой группой. Естественно, исходим из того, что при этом надо соблюдать принцип уважения суверенитета", - заявил Путин. "Мы решили создать механизм координационного взаимодействия между узкой группой и астанинским процессом", - сообщил Макрон. И нужно найти механизм определения виновных в химатаках, считает он.

Мы можем работать сообща и консолидировать наши силы для нахождения совместных инициатив

"Мы затронули конфликт на юго-востоке Украины, акцентировали важность неукоснительного выполнения минских договоренностей", - рассказал Путин. "Сегодняшние власти в Киеве не стремятся к урегулированию", - констатировал он. Но "нормандский формат" Москва поддерживает: диалог всегда лучше, чем конфронтация.

Лидеры прокомментировали отмену саммита глав США и КНДР. "Россия восприняла это известие с сожалением. Мы очень рассчитывали, что будет сделан существенный шаг к разрядке ситуации... И что это будет началом денуклеаризации Корейского полуострова", - заметил Путин. "Мы надеемся, что диалог будет возобновлен и встреча состоится", - добавил он. Макрон заметил, что процесс по снижению напряженности на полуострове должен продолжаться и международное сообщество должно действовать сообща.

Макрон призвал защищать многосторонний подход в международных отношениях. "Франция - независимая страна, и мы принимаем независимые решения. Мы верим в Европу... И наш диалог с Россией - часть нашей независимой политики.... Как и союз с США. Все это звенья нашего многостороннего подхода", - пояснил он. "Мы позволили некоему недопониманию проникнуть в наши двусторонние отношения... И я хотел бы, чтобы сегодня мы могли продвигаться вперед рука об руку", - сказал президент Франции. Он также отметил "вновь приобретенную" Россией роль сильного лидера, в частности в урегулировании на Ближнем Востоке.

"Я хотел бы сделать так, чтобы Россия поняла, что Франция - надежный партнер для построения совместного будущего", - заявил Макрон. И еще сказал, что его страна хотела бы участвовать в диверсификации российской экономики. На переговорах также шла речь о совместной работе в киберпространстве.

Кроме того, лидеры говорили о правах человека. В том числе и про украинского режиссера Олега Сенцова. Когда про него задали вопрос, Путин заметил, что Сенцов осужден за подготовку теракта в Крыму, и напомнил о ситуации с журналистом РИА Новости Кириллом Вышинским, арестованным на Украине как раз за свою профессиональную деятельность. Однако о ситуации с Вышинским французские журналисты не спрашивают. Владимир Путин считает это странным.

Центральным событием форума станет сегодняшнее пленарное заседание с участием Владимира Путина, Эмманюэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.