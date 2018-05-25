Власти КНДР выразили намерение провести переговоры с США

Власти КНДР заявляют, что по-прежнему заинтересованы в переговорах с США, несмотря на отмену двустороннего саммита со стороны Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Напомним, диалог глав государств, запланированный на 12 июня в Сингапуре, на которой должен был обсуждаться вопрос ядерного разоружения Северной Кореи, не состоится по инициативе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Хозяин Белого дома в письме к Ким Чен Ыну отметил, что не считает нужным проводить саммит из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна, хотя готов встретиться с северокорейским лидером в будущем.

Диппредставитель КНДР отметил, что решение президента США противоречит желаниям международного сообщества.