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25.05.2018 20:31
Рубрика: Власть

Володин усомнился в необходимости запрета на отдых в недружественных странах

Текст: Татьяна Замахина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инициативу бизнеса о том, чтобы ввести запрет для чиновников и парламентариев на отдых в странах, поддерживающих санкции против РФ. Ранее с такой инициативой выступили в ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".

Володин счел, что этот вопрос уже решается на уровне саморегулирования.

- Мне кажется, сам депутат должен для себя сделать вывод: зачем ему ехать в страну, которая недружественна по отношению к нашей стране?, - пояснил он в эфире телеканала "Россия 1".

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Председатель Госдумы сообщил, что не верит в том, что "у нас есть депутаты, которые поедут отдыхать в страну, которая против нас вводит санкции".

- А если кто-то и есть, то, надеюсь, избиратели сделают выводы, - предположил спикер Госдумы.

Говоря в целом о санкционной политике, он выразил мнение, что "чем сильнее будет Россия, тем больше будут вызовы и тем больше к нам будут предъявлять самые различные претензии".

- Реагировать нужно с умом, с одной стороны противостоять всем вызовам и атакам, а с другой стороны сделать все, чтобы бизнес себя чувствовал спокойно и уверенно, чтобы развивалась наша экономика, - подчеркнул председатель ГД.

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