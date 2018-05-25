Вышли трейлер и постер нового вестерна "Братья Систерс"

Появились первый постер и трейлер обаятельного экзотичного вестерна "Братья Систерс" (The Sisters Brothers).

Тема антисанитарного Дикого Запада, фривольных девиц в панталонах и грубо сколоченных гробов с дымящимися револьверами подле них, похоже, не на шутку волнует зрителя. Систематически дают о себе знать различные по духу проекты, которые так или иначе обосновались на этой специфической территории.

First Poster (French) - #JacquesAudiard THE SISTERS BROTHERS | Joaquin Phoenix John C. Reilly Jake Gyllenhaal Riz Ahmed official Trailer https://t.co/dcGZstpxSw pic.twitter.com/kMG7eqVmD1 — lafemmemerveilleuse (@largottes) 24 мая 2018 г.

Режиссером еще одного выступает мастеровитый француз Жак Одиар, известный широкой публике незабвенно-сентиментальным "Профессионалом" с Жаном-Полем Бельмондо. Помимо этого, в активе постановщика числятся такие ленты, как "Пророк", "Дипан" и "Ржавчина и кость".

Одиар также выступил автором сценария, для которого он адаптировал одноименный роман Патрика Девитта.

Сюжет начиненной порохом черного юмора комедии развернется в 1851 году, затронув времена золотой лихорадки.

Два брата-наемника, Чарли и Элай Систерс (братья Коэн пожали бы руку автору такого имени, не говоря уже о сестрах Вачовски), разыскивают некоего Херманна Кермита Уорма, за голову которого таинственный господин посулил немалую награду.

Между тем дорога полна приключений и не в последнюю очередь из-за крайне разных характеров братьев - Элай робок, влюбчив и раним, а Чарли слегка безумен и размахивает оружием при любом подвернувшемся случае.

И когда, наконец, они достигают своей цели, ситуация радикально переворачивается с ног на голову.

В главных ролях: Джейк Джилленхол, Хоакин Феникс, Риз Ахмед, Джон Си Райли, Рутгер Хауэр и Кэрол Кейн.

Точная дата выхода картины пока не указана.