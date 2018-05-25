За прошедшую неделю в ДНР погибли 4 человека

В результате ведущихся боевых действий в течение прошлой недели на территории ДНР четыре человека погибли, 11 получили ранения. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего корпусом Минобороны самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.

"К сожалению, за эту неделю среди местного населения республики есть жертвы. Были ранены шесть и убиты двое мирных граждан. При выполнении боевых задач подразделениями ДНР за неделю погибли два и ранены пять военнослужащих", - заявил Басурин.

Неделей ранее Басурин также рассказал, что украинские силовики использовали при обстреле находящейся в 40 километрах от Донецка Горловки боеприпасы со шрапнелью. "По жилым районам Горловки артиллерийские боеприпасы со шрапнелью. Весь Комсомольский район усеян поражающими элементами в виде гвоздей. Применение таких боеприпасов полностью нарушает международные конвенции", - сообщил Басурин.