Новости

Российские волейболисты с победы стартовали в Лиге наций 22:42
Захарова привела доказательства идеологической заданности в деле Boeing 22:38
Путин: Отношения с президентом США не улучшились и не ухудшились 22:31
Матвиенко: Повышение пенсионного возраста не приведет к безработице 22:24
Путин: США подрывают доверие к доллару 22:18
Президент спрогнозировал инфляцию в 2018 году от 2 до 3 процентов 21:51
На выставке в Минске покажут свитки Мертвого моря и рукописи на папирусе 21:40
Минтруд не поддержал идею Минздрава о совершеннолетии с 21 года 21:38
Шарапова узнала имя первой соперницы на "Ролан Гаррос" 21:35
Зидан: У "Реала" и "Ливерпуля" равные шансы на победу в ЛЧ 21:26
Путин предложил проработать механизм конвертации при расчетах в рублях 21:18
Путин призвал сделать сертификацию лекарств более гибкой 21:16
Россияне с 25 мая могут увидеть в небе полет МКС 21:10
США лишились всех прав в рамках соглашения по ядерной программе Ирана 20:57
Глава Республики Сербской Милорад Додик стал гостем ПМЭФ 20:46
Павлюченкова вышла в финал турнира в Страсбурге 20:38
Володин усомнился в необходимости запрета на отдых в недружественных странах 20:31
На Каспии нефтяники научились тушить горящие платформы 20:30
Власти Бразилии применят силу против бастующих дальнобойщиков 20:22
Белорусские пограничники создают надежную преграду современным угрозам 20:13
В Удмуртии зафиксировали массовое заболевание гепатитом А 20:10
В Санкт-Петербурге появится крупнейшая частная трамвайная линия в РФ 20:10
В Москве монтажники уронили с 47 этажа 380-килограммовое стекло - видео 20:08
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в ближайшие часы 20:08
Инфраструктуру Новосибирска модернизируют с помощью механизма ГЧП 20:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
25.05.2018 22:38
Рубрика: Происшествия

Захарова привела доказательства идеологической заданности в деле Boeing

Особенности взаимодействия нидерландского следствия с российскими правоохранительными органами по делу о сбитом надо Донецком Boeing говорит об идеологической заданности в поиске виновных.

Фото: Константин Завражин/РГ
"Конечно, нет". Путин ответил на вопрос, российская ли ракета сбила МН17

Такой вывод сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выдвинутые Нидерландами и Австралией обвинения в адрес России по поводу ее причастности к крушению малайзийского Boeing в 2014 году в Донецкой области.

"Тот факт, что ССГ (Совместная следственная группа, работающая под эгидой Национальной прокуратуры Нидерландов - прим "РГ") обнародовала промежуточные итоги уголовного расследования и обвинила Россию в причастности к гибели рейса МН17, не дождавшись нашей реакции на них, свидетельствует о нежелании следствия всерьез рассматривать предоставляемые Российской Федерацией материалы, что лишь еще раз подтверждает вывод об изначальной идеологической заданности поиска виновных", - приводит слова Захаровой официальный сайт МИД.

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости
Минобороны назвало домыслы о Boeing "удручающими своей глупостью"

Об этом же, по ее мнению, говорят и другие факты. Например, отказ следствия оценить "коренное обстоятельство", которое привело к трагедии, - украинские власти, вопреки международным нормам, не закрыли воздушное пространство для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта. Кроме того, Нидерланды не запрашивали у Киева радиолокационные данные и информацию о действиях диспетчерских служб.

Наконец, следствие не приобщило к делу радиолокационные данные, которые были по запросу предоставлены российской стороной, и не стало рассматривать альтернативные версии траектории полета ракеты, которые бы противоречили основной рабочей гипотезе. В частности, заключение специалистов концерна "Алмаз-Антей" о том, что российский радар заметил бы ракету, если бы ее выпустили из места рядом с населенным пунктом Первомайское, на чем "упрямо настаивает ССГ".

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
Путин: Россия предпочитает независимость инвестициям
Макрон в Санкт-Петербурге раскритиковал решения президента США
Сергей Шнуров решил развестись с третьей женой
CNBC: Российский ЗРК С-500 поразил цель на рекордной дистанции