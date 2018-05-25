Захарова привела доказательства идеологической заданности в деле Boeing

Особенности взаимодействия нидерландского следствия с российскими правоохранительными органами по делу о сбитом надо Донецком Boeing говорит об идеологической заданности в поиске виновных.

Такой вывод сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выдвинутые Нидерландами и Австралией обвинения в адрес России по поводу ее причастности к крушению малайзийского Boeing в 2014 году в Донецкой области.

"Тот факт, что ССГ (Совместная следственная группа, работающая под эгидой Национальной прокуратуры Нидерландов - прим "РГ") обнародовала промежуточные итоги уголовного расследования и обвинила Россию в причастности к гибели рейса МН17, не дождавшись нашей реакции на них, свидетельствует о нежелании следствия всерьез рассматривать предоставляемые Российской Федерацией материалы, что лишь еще раз подтверждает вывод об изначальной идеологической заданности поиска виновных", - приводит слова Захаровой официальный сайт МИД.

Об этом же, по ее мнению, говорят и другие факты. Например, отказ следствия оценить "коренное обстоятельство", которое привело к трагедии, - украинские власти, вопреки международным нормам, не закрыли воздушное пространство для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта. Кроме того, Нидерланды не запрашивали у Киева радиолокационные данные и информацию о действиях диспетчерских служб.

Наконец, следствие не приобщило к делу радиолокационные данные, которые были по запросу предоставлены российской стороной, и не стало рассматривать альтернативные версии траектории полета ракеты, которые бы противоречили основной рабочей гипотезе. В частности, заключение специалистов концерна "Алмаз-Антей" о том, что российский радар заметил бы ракету, если бы ее выпустили из места рядом с населенным пунктом Первомайское, на чем "упрямо настаивает ССГ".