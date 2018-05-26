Чулпан Хаматова исполнит роль Доктора Лизы в новом фильме

Режиссер Оксана Карас, знакомая зрителям по проектам "Хороший мальчик", "Отличница", "Репетиции" и другим, снимает фильм "Доктор Лиза". Об этом было рассказано в Министерстве культуры во время представления проектов в категории "Авторское и экспериментальное кино".

Это будет первый художественный фильм об Елизавете Глинке и, по словам режиссера, будущая картина будет построена в форме - один день из жизни Доктора Лизы. Чулпан Хаматова согласилась сыграть в картине главную роль. Создатели подчеркнули, что "актриса была знакома с Елизаветой Глинкой и живет по тем же принципам".

"Наша задача не просто рассказать увлекательную историю, но напомнить зрителям, что мы все равны перед болезнями и страданиями", - сказала, выступая перед экспертами Министерства культуры, режиссер Оксана Карас.

Снимать фильм "Доктор Лиза" будет киностудия КИТ, входящая в холдинг "Газпром Медиа". Дистрибутор будущей картины - "Централпартнершип". Соответственно, все ресурсы "Газпром медиа" будут помогать в продвижении фильма, а каналом-вещателем для картины станет НТВ, как телевизионный партнер.