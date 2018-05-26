ДНР опровергла заявления ВСУ о взятии населенного пункта под Донецком

Власти Донецкой народной республики не подтверждают заявление украинских военных о взятии под их контроль населенного пункта Петровское к югу от Донецка. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Сразу хочу заявить, что само Петровское было и есть под нашим контролем", - заявил Басурин. Представитель ДНР напомнил, что район населенного пункта Петровское в настоящее время является демилитаризованной зоной, и нахождение в нем военнослужащих обеих сторон является нарушением договоренностей.

Басурин также отметил, ВСУ, "не скрываясь даже от наблюдателей ОБСЕ, оборудуют свои позиции". "Инженерные работы в данном районе проводятся под прикрытием огня украинской артиллерии, систематически обстреливающей жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Петровское, Викторовка и Тельманово", - рассказал Басурин, слова которого приводят

РИА Новости. В свою очередь официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил журналистам о задержании двух военнослужащих армии Украины.

"Сегодня, 26 мая, двое сбежавших с позиций вооруженных бойцов 14 отдельной механизированной бригады ВСУ были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую "серую зону" бдительными военнослужащими Народной милиции ЛНР", - заявил Марочко.

В ходе предварительного допроса украинские силовики рассказали, что в подразделениях 14 бригады ВСУ отсутствует воинская дисциплина и желание участвовать в боевых действиях, наблюдается также некомплект личного состава.