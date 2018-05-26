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26.05.2018 11:45
Рубрика: Культура

Егор Корешков и Юрий Колокольников сыграют в экранизации романа "Мы"

Текст: Сусанна Альперина
Вовсю идет работа над экранизацией романа-антиутопии Евгения Замятина "Мы". Проект представили на питчинге в Министерстве культуры в категории "Авторское и экспериментальное кино".

В качестве референсов создатели будущего фильма назвали картины "Интерстеллар", "Бегущий по лезвию 2049" и "Эквилибриум". Режиссер картины - Гамлет Дульян. В полнометражном кино это его полноценный дебют. Его короткометражная картина "Погружение в огонь" - была отмечена в Каннах в программе "Уголок короткого метра". Также режиссер работал над кинопроектами "Кома" и "Непрощенный".

Фото: depositphotos.com
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Автор сценария нового фильма "Мы" - Александр Талал, в свое время он адаптировал для кино роман - фэнтези Сергея Лукьяненко "Дневной дозор".

О романе "Мы" рассказывать не надо - первая атиутопия, впервые изданная в 1925 году, вошла в классику мировой литературы. На сегодняшний день роман, изданный более чем на 30 языках, вошел в школьную программу.

По замыслу авторов в новом фильме должны сыграть (и эти актеры уже утверждены) Егор Корешков, Елена Подкаминская, Юрий Колокольников. Работа с актерами идет, проводятся читки, намечаются локации, на презентации представили концептуальные и визуальные решения картины, бюджет которой около 3 млн долларов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Еще одна экранизация, представленная в ведомстве в данной категории - экранизация романа Дмитрия Глуховского "Текст". За нее возьмется режиссер Клим Шипенко. На главные роли уже утверждены Александр Паль, Иван Янковский, Александр Самойленко, Ирина Старшенбаум. В качестве референсов названы фильмы "Брат", "Брат 2", "Таксист". Этот проект по подсчетам продюсерам должен обойтись в 75 миллионов рублей. У Министерства культуры они просят 35 миллионов. В будущем фильме, который покажет "как через телефон можно завладеть жизнью и душой другого человека", заинтересован Первый канал.

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