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26.05.2018,  
19:26
Текст: Руслан Мельников

Эксперт прокомментировал публикацию о "худшем кошмаре" НАТО

Публикация американских СМИ, описывающих "худший кошмар НАТО" в виде "вооруженной до зубов Калининградской области", вызвала резонанс.

Такую позицию, описанную в материале издания The National Interest, без лишних эмоций прокомментировал RT эксперт журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Он, в частности, резонно заметил, что Калининград является территорией России, а следовательно РФ имеет полное право размещать там то, что сочтет нужным.

Фото: Виктор Толочко/ТАСС
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"А вот американское вооружение НАТО располагается совсем не там, где должно находиться. Не в пределах штата Аризона или в Сан-Диего, а на территории Европы", - подчеркнул военный эксперт.

Дмитрий Дрозденко напомнил, что российское вооружение, в том числе и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", о которых идет речь в публикации, предназначено прежде всего для оборонительных целей.

"Мы не размещали их до того момента, пока Америка не начала развертывать системы ПРО, которые могут нести в себе не только противоракетную функцию, но за счет своей универсальности и ударную. То есть мы фактически защищаемся в ситуации, когда тысячи единиц техники все ближе и ближе подбираются к нашим границам", - отметил Дмитрий Дрозденко.

Напомним, The National Interest, описывая "кошмар НАТО", упомянул российские ракетные комплексы и флот, расположенные в Калининградской области и уменьшающие зону действия военных США и Европы. При этом наибольшей угрозой издание назвало "Искандеры".

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