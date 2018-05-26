National Interest назвал самый страшный кошмар НАТО

Журнал National Interest назвал "вооруженный до зубов Калининград" худшим кошмаром НАТО, передает РИА Новости.

Расположенные в регионе ракеты и флот значительно снижают зону действия войск США и Европы, говорится в материале американского издания. В нем отмечается, что наибольшая угроза исходит от ракетных комплексов "Искандер-М", способных нанести точные удары по военно-морским объектам в прибалтийских странах и Польше.

Сейчас у Североатлантического альянса нет достаточных возможностей, чтобы противостоять войскам РФ, констатирует National Interest. В случае войны расклад в Балтийском море будет явно в пользу России, предупреждает журнал.