Эрдоган призвал граждан Турции обменивать доллары и евро на лиры

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал соотечественников обменивать иностранную валюту на турецкие лиры. По его мнению, это поспособствует приостановке падения курса турецкой лиры.

"Братья, у кого под подушкой лежат доллары и евро, возьмите их и обменяйте на лиры. Давайте вместе разрушим их игру", - сказал Эрдоган, которого цитирует издание Milliyet.

В минувшую среду курс турецкой лиры к доллару США упал до исторического минимума, достигнув 4,93 лиры за доллар. За последние два месяца национальная валюта Турции несколько раз обновляла исторические минимумы к американской и европейской валютам. После того, как Центробанк Турции вынуждено объявил о повышении ставки окна поздней ликвидности, лира накануне укрепилась до 4,71 за доллар.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что противники республики, не добившись успеха во время попытки военного переворота в июле 2016 года, пытаются навредить Эрдогану снижением курса турецкого лиры. Министр считает, что манипуляции на валютных рынках не замедлят развития Турции.