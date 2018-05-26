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26.05.2018 07:42
Рубрика: Культура

Голодец рассказала о непрекращающихся культурных связях с США

Культурные связи Москвы и Вашингтона не прекращались ни на один день. Об этом ТАСС заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Фото: Предоставлено пресс-службой Большого театра
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"Наши связи с Соединенными Штатами Америки не прекращаются ни на один день, - сказал она на площадке Петербургского международного экономического форума. - Ярким примером тому являются гастроли всех наших ведущих театров. Недавно состоялись гастроли Большого театра. Недавно выступал Театр наций в Соединенных Штатах Америки".

Также Голодец рассказала об успешном открытии выставки "крупнейшего американского мецената". Он, по словам вице-премьера, "сознательно привез свою выставку в Москву, в Музей изобразительных искусств имени Пушкина, это выставка эпохи Рембрандта и Вермеера".

Кроме того, Голодец назвала очень интенсивным контакт на уровне культурных институтов двух стран.

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