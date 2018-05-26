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26.05.2018 00:08
Рубрика: В мире

Илон Маск назвал "Украинскую правду" российским СМИ

Американский предприниматель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск перепутал украинское СМИ с российским, несмотря на то, что в самом его названии имелась географическая привязка.

Напомним, Маск накануне объявил о намерении создать сервис для оценки достоверности тех или иных новостей в интернете и назвать его Pravda. Однако уже на первом этапе этой работы бизнесмен столкнулся с неожиданным препятствием. Ему не удалось зарегистрировать домен Pravda.com, поскольку тот оказался занят. С этой страницы происходит переадресация на портал издания "Украинская правда" - Pravda.com.ua.

Фото: Charles Sykes/Invision/AP
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Между тем, Маск, комментируя свою неудачу в Twitter, перепутал Украину с Россией: "Хотел купить Pravda.com, но Россия сказала "нет". Выяснилось, что домен уже занят".

Чуть позже предприниматель признал ошибку, возможно, под давлением комментариев под своим твитом.

"Оказалось, что Pravda.com на самом деле принадлежит Украине, - написал он. - По какой-то причине Россия не удосужилась поправить меня".

Кстати, в итоге Маск решил проблему. Он приобрел домен Pravdah.com - видимо, c нечитаемой буквой "h".

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