Кабмин предложил увеличить расходы Пенсионного фонда

Правительство предлагает внести изменения в бюджет Пенсионного фонда России на 2018 год.

В Госдуму направлен соответствующий законопроект. Информация об этом появилась на официальном сайте кабмина.

Документом предусматривается корректировка основных параметров бюджета с учетом итогов социально-экономического развития страны в предыдущие 12 месяцев. Благодаря наличию остатков средств, в Пенсионный фонд из федерального бюджета направят меньше денег. При этом общий объем расходов фонда увеличится на 92,2 миллиарда рублей, отмечается в пояснительной записке к распоряжению, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым.