Мадуро рассказал о встрече с американским сенатором

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел встречу с главой комитета по международным делам сената США Бобом Коркером. Об этом лидер южноамериканской станы написал в Twitter.

Как отметил Мадуро, Венесуэла примет всех, кто хочет диалога. "Мы народ мира, который безустанно работает для благосостояния страны", - цитирует РИА Новости слова Мадуро.

Ранее венесуэльский президент объявил персоной нон грата поверенного в делах США в республике Тодда Робинсона. Позднее Вашингтон сообщил о высылке двух дипломатов Венесуэлы в ответ на действия Каракаса.