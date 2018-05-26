В защиту национальных меньшинств и русскоязычного населения Латвии, которое все больше ущемляют в правах власти прибалтийских республик, высказался сегодня с трибуны съезда лидер партии "Согласие" и мэр латвийской столицы Нил Ушаков.

Выступая на партийном форуме, он пообещал бороться за Латвию, где национальные меньшинства не называют пятой колонной и где не пытаются перед каждыми выборами ограничить их права. "Мы - за Латвию, где нацменьшинства являются одной из основ общего благосостояния и безопасности", - подчеркнул мэр, которого цитирует новостной информационный портал Mixnews.

Нил Ушаков высказался на съезде и за сохранение прочных отношений с Россией, отметив, что "это важно для самой Латвии, это важно и для всей Европы". Он включил этот пункт в долгосрочную партийную программу, которой она "будет придерживаться на всех уровнях, в том числе и в работе с партнерами из семьи европейских социал-демократов".

Рижский мэр подверг критике национал-радикалов, которые накануне парламентских выборов всегда разыгрывают "русскую карту", пытаясь ограничить права национальных меньшинств. "Согласие", по его словам, выступает за Латвию, которая равноценно охраняет и укрепляет позиции латышского языка и латышские ценности, "и гордится своим многообразием, тем, что здесь живут люди, для которых родной язык - русский, украинский, белорусский или любой другой".

Общество, отмечалось на съезде, ждет введения нового социального стандарта в стране и "Согласие" готово его предложить населению Латвии. Ведь то, чем еще недавно гордилась только столица республики, стало нормой и в большой части самоуправлений.

Лидер партии привел на съезде данные опроса, проведенного центром SKDS, согласно которым 63,1% жителей ЛР выступают за радикальные реформы. Однако, по его словам, если после осенних парламентских выборов в этом году во власти останется "Союз зеленых и крестьян", они в который раз сплотят вокруг себя союз национальных радикалов. "Та же коалиция - с теми же лицами", - предсказал Ушаков.

Поэтому поддержка правящих партий, по его мнению, - это путь на обочину Европы. Единственная из правящих партий, которая "на словах выступает за европейские ценности, - это правящее сегодня в сейме "Единство", но не ясно, преодолеет ли оно осенью пятипроцентный барьер", - предупредил избирателей Ушаков. "Согласие" - единственная крупная латвийская организация, выступающая за сильный ЕС и за ценности, во имя которых он был создан - мир, благополучие, свобода, права человека и демократия на всем европейском континенте", - уверен Ушаков.

Съезд партии проходил сегодня в рижском Доме Черноголовых, где делегаты обсуждали проект предвыборной программы, проводились панельные дискуссии с участием латвийских и международных экспертов.

