Новости

Мадуро рассказал о встрече с американским сенатором 05:00
Минобороны увидело "почерк СБУ" в докладе о катастрофе Boeing 04:40
В Приморье фильм про тигров снимет лауреат "Оскара" 04:40
Трамп заявил о продолжении переговоров с Северной Кореей 04:19
Путин назвал одного из фаворитов предстоящего ЧМ по футболу 03:55
МВФ продолжит сотрудничество с главой Центробанка Ирана 03:31
Из-за дальнобойщиков в Бразилии отменили более 100 авиарейсов 03:16
Венгрия призвала страны НАТО пересмотреть поддержку Украины 02:56
В КНДР иностранных журналистов закрыли в гостинице 02:42
Путин: США не должны занимать жесткую позицию по КНДР 02:31
В Бразилии протестующие дальнобойщики разблокировали половину дорог 01:58
Путин указал Западу на "красную черту" в отношениях с РФ 01:44
В Ирландии участники опроса высказались за легализацию обортов 01:36
Жена лидера группы "Ленинград" прокомментировала развод 01:25
В США при жесткой посадке вертолета пострадали два человека 01:19
В Вене презентовали учебник об истории отношений Австрии и России 01:08
Швейцарская прокуратура сняла обвинения с Мишеля Платини 00:54
Останки 11 человек обнаружены в Мексике 00:46
В США водитель наехал на пешеходов, есть раненые 00:30
Посольство РФ: Лондон засекречивает уголовные дела с россиянами 00:24
Илон Маск назвал "Украинскую правду" российским СМИ 00:08
"Реал" - "Ливерпуль". Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 00:05
Путин пошутил про главу МИД Британии Джонсона 25.05.2018
Путин: РФ не причастна к Brexit и осложнению ситуации в Каталонии 25.05.2018
Российские волейболисты с победы стартовали в Лиге наций 25.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
26.05.2018 03:31
Рубрика: В мире

МВФ продолжит сотрудничество с главой Центробанка Ирана

Международный валютный фонд (МВФ) продолжит сотрудничать с главой Центробанка Ирана Валиуллой Сейфом, несмотря на санкции Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление фонда.

Париж осудил санкции США против торгующих с Ираном европейских компаний

Напомним, на прошлой неделе Минфин США внес в черные списки четырех человек и один банк. Поводом послужили связи с элитными частями ВС Ирана и ливанской организацией "Хезболлах". В частности, ограничения коснулись работающего в Багдаде инвестиционного банка "Аль-Билад".

Под санкции лиц попал и председатель Центрального Банка Ирана Валиулла Сейф.

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
Путин указал Западу на "красную черту" в отношениях с РФ
Трамп заявил о продолжении переговоров с Северной Кореей
Венгрия призвала страны НАТО пересмотреть поддержку Украины
Сергей Шнуров решил развестись с третьей женой