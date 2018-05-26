МВФ продолжит сотрудничество с главой Центробанка Ирана

Международный валютный фонд (МВФ) продолжит сотрудничать с главой Центробанка Ирана Валиуллой Сейфом, несмотря на санкции Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление фонда.

Напомним, на прошлой неделе Минфин США внес в черные списки четырех человек и один банк. Поводом послужили связи с элитными частями ВС Ирана и ливанской организацией "Хезболлах". В частности, ограничения коснулись работающего в Багдаде инвестиционного банка "Аль-Билад".

Под санкции лиц попал и председатель Центрального Банка Ирана Валиулла Сейф.