На Мексику, Кубу и Флориду обрушится шторм "Альберто"

К южным районам Северной Америки со скоростью 64 километра в час приближается тропический шторм "Альберто". Сейчас атмофсерный вихрь находится над северо-западной частью Карибского моря.

Согласно прогнозу, в выходные мощный циклон начнет оказывать влияние на полуостров Юкатан, запад Кубы, американский штат Флорида и северо-восточное побережье Мексиканского залива. Там ожидаются ливни и сильный ветер, сообщает РИА Новости.

Отметим, что в прошлом году президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении 36,5 миллиарда долларов на борьбу с последствиями ураганов. Больше всего денег получат Техас, Флорида и Пуэрто-Рико.

Примерно половина средств пойдет на страховые выплаты американцам, которые остались без крыши над головой из-за наводнений. Увеличится и финансирование Федерального управления по чрезвычайным ситуациям.