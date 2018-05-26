На роль адвоката Плевако утвержден Владимир Машков

В Министерстве культуры на защите проектов в категории "Сериалы" представили новый многосерийный фильм "Плевако", который расскажет о жизни знаменитого российского адвоката.

Проект представляли продюсер и режиссер Алексей Учитель - фильмом займется возглавляемая им студия "Рок". Вместе с ним перед экспертами ведомства предстали директор кинопоказа канала НТВ Вадим Островский и знаменитый адвокат Генри Резник - он выступит консультантом многосерийного фильма. В картине планируется 12 серий по 44 минуты. Режиссер проекта - Илья Казанков.

Авторы рассказали, что когда они предложили сыграть Федора Плевако Владимиру Машкову, то оказалось: актер давно изучал личность этого человека и мечтал его сыграть.

"Личность Плевако буквально просится на экран. Потому что это сын чиновника и крепостной калмычки. Настоящий русский патриот который, кстати, был старостой Успенского собора в Москве, - рассказал Генри Резник. И продолжил: - Какие дела он вел! Дело корнета Бартенева, Прасковьи Качки... Единственное дело, которое он проиграл, было дело развода с той женщиной, с которой он жил и имел детей. Так что этот сериал должен получить нечто богатое и вкусное, связанное с личностью Федора Никифоровича".

Планируется, что сериал появится в эфире уже в следующем году. Не последнюю роль в этом будет играть ответ на вопрос, выделят ли ему господдержку.