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26.05.2018 20:11
Рубрика: Культура

На роль адвоката Плевако утвержден Владимир Машков

Текст: Сусанна Альперина

В Министерстве культуры на защите проектов в категории "Сериалы" представили новый многосерийный фильм "Плевако", который расскажет о жизни знаменитого российского адвоката.

Проект представляли продюсер и режиссер Алексей Учитель - фильмом займется возглавляемая им студия "Рок". Вместе с ним перед экспертами ведомства предстали директор кинопоказа канала НТВ Вадим Островский и знаменитый адвокат Генри Резник - он выступит консультантом многосерийного фильма. В картине планируется 12 серий по 44 минуты. Режиссер проекта - Илья Казанков.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Авторы рассказали, что когда они предложили сыграть Федора Плевако Владимиру Машкову, то оказалось: актер давно изучал личность этого человека и мечтал его сыграть.

"Личность Плевако буквально просится на экран. Потому что это сын чиновника и крепостной калмычки. Настоящий русский патриот который, кстати, был старостой Успенского собора в Москве, - рассказал Генри Резник. И продолжил: - Какие дела он вел! Дело корнета Бартенева, Прасковьи Качки... Единственное дело, которое он проиграл, было дело развода с той женщиной, с которой он жил и имел детей. Так что этот сериал должен получить нечто богатое и вкусное, связанное с личностью Федора Никифоровича".

Планируется, что сериал появится в эфире уже в следующем году. Не последнюю роль в этом будет играть ответ на вопрос, выделят ли ему господдержку.

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