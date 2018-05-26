На спортивные объекты в регионах выделили 600 миллионов рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на строительство спортивных сооружений в регионах. Документ опубликован на сайте правительства.

Деньги возьмут из резервного фонда. Речь идет о сумме 600,3 миллиона рублей. Субсидии получат Республика Карелия и Псковская область, Республика Тыва, Калужская область и Республика Алтай.

На федеральные средства возведут Дворец спорта в Калуге, спортивно-оздоровительный комплекс в селе Майма, спортивно-культурный центр в поселке Каа-Хем.

Все это будет способствовать развитию массового спорта и увеличению количества рабочих мест, подчеркнули в правительстве.