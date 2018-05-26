У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Характеристики Oppo Find X "засветились" в Сети

26.05.2018,  
23:04
Текст: Владимир Болотин
В Сеть попали характеристики будущего флагмана китайской компании Oppo. Предстоящий релиз, предположительно, получит имя Find X.
Фото: Владимир Болотин Фото: Владимир Болотин
Фото: Владимир Болотин

Смартфон получит топовый чип Qualcomm Snapdragon 845 с 6 или даже 8 Гб оперативной памяти. Внутренний накопитель - на 256 Гб. Вероятно, Find X получит и хороший графический ускоритель, иначе большой 6,42-дюймовый экран с разрешением 2К окажется не к месту. Впрочем, о графике в "утечке" не говорится ни слова, но есть основания предполагать, что за графику будет отвечать Adreno 630, который обычно идет "в комплекте" с 845-м чипом.

Также утверждается, что смартфон получит двойную камеру с 5-кратным оптическим зумом. Правда, не понятно, с каким разрешением будут матрицы. Ранее ходили слухи о тройной камере на 20, 16 и 8 Мп с тем же зумом. Можно предположить, что в угоду потребителю оставят максимальные значения - 20+16 Мп. Фронтальная камера в ранних спецификациях фигурировала на 20 Мп.

Еще одной особенностью Find X станет его аккумулятор на 3500 мАч. Батарея будет поддерживать функцию быстрой зарядки SuperVOOC, что позволит полностью заряжать ее за 15 минут.

Samsung заменит "операционку" в своих умных часах

Согласно опубликованным скриншотам, смартфон от Oppo получит операционную систему Android 9.0, но будет ли она чистой или под оболочкой, пока не ясно. О цене гаджета также данных не поступало.

Напомним, что Find X станет преемником фаблета серии Find 7, который вышел еще в 2014 году. А не так давно Oppo презентовала в России свой новый смартфон F7.

гаджеты
Фото: Depositphotos.com
Обновление Windows "убило" множество компьютеров 25.05.2018
Умная колонка раскрыла личные разговоры семейной пары 25.05.2018
В Сеть утекли новые подробности об iPhone SE 2 22.05.2018
смартфоны
Фото: Андрей Максимов / РИА Новости
Бегемоты заступились за антилопу, на которую напали крокодилы 25.05.2018
Дешевый и мощный китайский смартфон пришел в Россию 22.05.2018
В России рухнули цены на самый продвинутый iPhone SE 21.05.2018
OPPO
"ВКонтакте" запустил полезную возможность для всех 24.05.2018
OPPO объявила о старте продаж смартфона с 25-мегапиксельной селфи-камерой 25.04.2018
В России появятся смартфоны из мирового топ-5 16.03.2017