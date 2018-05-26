В Сеть попали характеристики будущего флагмана китайской компании Oppo. Предстоящий релиз, предположительно, получит имя Find X.

Смартфон получит топовый чип Qualcomm Snapdragon 845 с 6 или даже 8 Гб оперативной памяти. Внутренний накопитель - на 256 Гб. Вероятно, Find X получит и хороший графический ускоритель, иначе большой 6,42-дюймовый экран с разрешением 2К окажется не к месту. Впрочем, о графике в "утечке" не говорится ни слова, но есть основания предполагать, что за графику будет отвечать Adreno 630, который обычно идет "в комплекте" с 845-м чипом.

Также утверждается, что смартфон получит двойную камеру с 5-кратным оптическим зумом. Правда, не понятно, с каким разрешением будут матрицы. Ранее ходили слухи о тройной камере на 20, 16 и 8 Мп с тем же зумом. Можно предположить, что в угоду потребителю оставят максимальные значения - 20+16 Мп. Фронтальная камера в ранних спецификациях фигурировала на 20 Мп.

Еще одной особенностью Find X станет его аккумулятор на 3500 мАч. Батарея будет поддерживать функцию быстрой зарядки SuperVOOC, что позволит полностью заряжать ее за 15 минут.

Согласно опубликованным скриншотам, смартфон от Oppo получит операционную систему Android 9.0, но будет ли она чистой или под оболочкой, пока не ясно. О цене гаджета также данных не поступало.

Напомним, что Find X станет преемником фаблета серии Find 7, который вышел еще в 2014 году. А не так давно Oppo презентовала в России свой новый смартфон F7.