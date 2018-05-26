Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
26.05.2018 14:55
Рубрика: Спорт

Ожидаемая телеаудитория ЧМ-2018 - 3 млрд человек

Текст: Илья Соболев

Организаторы чемпионата мира по футболу, который этим летом пройдет в России, рассчитывают, что турнир по всему миру посмотрят 3 млрд человек.

По словам генерального директора оргкомитета ЧМ-2018 Алексея Сорокина, первенство планеты покажут 196 компаний в 212 странах. Так же Сорокин сообщил еще несколько статистических фактов о предстоящем чемпионате мира.
На ЧМ в бесплатных поездах поедет больше всего болельщиков из России

В частности, что касается безопасности, на ЧМ-2018 будут работать 21556 сотрудников охранных предприятий на 170 объектах, к которым относятся стадионы, гостиницы и т.д. Непосредственно на матчах будут задействованы 17440 контролеров-распорядителей. В каждом городе специально для болельщиков двери откроют минимум по две поликлиники, а всего будет работать 176 медпунктов. Их обслужат более 6500 медработников.

Новости чемпионата
В расположение сборной России прибыли допинг-офицеры ФИФА 15:30
На ЧМ в бесплатных поездах поедет больше всего болельщиков из России 08:40
Путин назвал одного из фаворитов предстоящего ЧМ по футболу 03:55
Путин назвал победителя предстоящего чемпионата мира по футболу 25.05.2018
Представлена официальная песня ЧМ-2018 25.05.2018

Представлена официальная песня ЧМ-2018

Представлена официальная песня чемпионата мира по футболу-2018. Ее исполнителями стали Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи. Артисты выступят с этой композицией перед финальным матчем турнира

Дзюба впервые за 355 дней вышел на тренировку в составе сборной 22.05.2018

Дзюба впервые за 355 дней вышел на тренировку в составе сборной

Артем Дзюба впервые за 355 дней вышел на тренировку в составе сборной по футболу. После этого он рассказал журналистам о том, что чувствует себя на 600 процентов в национальной команде, и поделился мнением, как должна играть сборная на ЧМ

Массимо Бузакка: Видеоарбитр должен оградить футбол от громких скандалов 16.05.2018

Массимо Бузакка: Видеоарбитр должен оградить футбол от громких скандалов

Глава судейского департамента ФИФА, рефери Массимо Бузакка в интервью "РГ" рассказал о новом этапе эксперимента с видеоповторами, который будет проходить на ЧМ-2018. Он также сообщил, что судьи приедут в Россию раньше футболистов

Ассоциация футбола Аргентины узнала правила пикапа российских девушек 16.05.2018

Ассоциация футбола Аргентины узнала правила пикапа российских девушек

Ассоциация футбола Аргентины представила правила пикапа российских девушек. Выяснилось, что скандальный текст был просто скопирован с одного из мексиканских блогов