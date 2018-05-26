Ожидаемая телеаудитория ЧМ-2018 - 3 млрд человек
Организаторы чемпионата мира по футболу, который этим летом пройдет в России, рассчитывают, что турнир по всему миру посмотрят 3 млрд человек.
По словам генерального директора оргкомитета ЧМ-2018 Алексея Сорокина, первенство планеты покажут 196 компаний в 212 странах. Так же Сорокин сообщил еще несколько статистических фактов о предстоящем чемпионате мира.
В частности, что касается безопасности, на ЧМ-2018 будут работать 21556 сотрудников охранных предприятий на 170 объектах, к которым относятся стадионы, гостиницы и т.д. Непосредственно на матчах будут задействованы 17440 контролеров-распорядителей. В каждом городе специально для болельщиков двери откроют минимум по две поликлиники, а всего будет работать 176 медпунктов. Их обслужат более 6500 медработников.
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