Песков рассказал, кто дергает его за усы

Пресс-секретарь президента рассказал, как его жена загадывает желания, и они сбываются. Об этом зашла речь в юмористической телепередаче на канале НТВ "Международная пилорама".

На вопрос, кого он чаще видит - свою жену Татьяну Навку или президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Дмитрий Песков, улыбаясь, ответил: "Приблизительно поровну".

"Видимся редко по-прежнему, но, наверное, это не дает чувствам остыть", - продолжил Песков.

Когда ведущий спросил, можно ли загадать желание, вырвав волос из усов Пескова, тот сказал, что "это может делать только моя жена". "Она это делает", - сообщил он, добавив, что загаданные желания всегда сбываются.