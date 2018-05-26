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Власть
26.05.2018 18:26
Текст: Кира Латухина

Песков рассказал о бессонных ночах президента

Президенту не удалось выспаться во время ПМЭФ - у него всегда круглосуточный график. Об этом пресс-секретарь главы государства сообщил в юмористической программе "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном на НТВ. Запись проводилась на полях ПМЭФ.

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"Здесь все, как правило, не спят. Но если вы имеете в виду, какой график у нашего президента, он как всегда абсолютно круглосуточный. У президента в гостях президент Франции, президент Японии, президент Центральноафриканской республики, который гостем приехал на форум", - перечислил Дмитрий Песков.

"В общем, Путину спать не получается?" - уточнил ведущий. "Конечно, это же все его гости", - ответил представитель Кремля.

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