Песков рассказал о бессонных ночах президента

Президенту не удалось выспаться во время ПМЭФ - у него всегда круглосуточный график. Об этом пресс-секретарь главы государства сообщил в юмористической программе "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном на НТВ. Запись проводилась на полях ПМЭФ.
"Здесь все, как правило, не спят. Но если вы имеете в виду, какой график у нашего президента, он как всегда абсолютно круглосуточный. У президента в гостях президент Франции, президент Японии, президент Центральноафриканской республики, который гостем приехал на форум", - перечислил Дмитрий Песков.
"В общем, Путину спать не получается?" - уточнил ведущий. "Конечно, это же все его гости", - ответил представитель Кремля.
Россия получит рекордную прибыль от экспорта сельхозпродукции
Россия может экспортировать в этом году сельскохозяйственную продукцию на 21-22 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ. Более уверенный прогноз будет озвучен в октябре
В Ростехе раскрыли нюансы работы над мотоциклом проекта "Кортеж"
Испытания мотоцикла проекта "Кортеж" завершатся не ранее 2019 года. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. "Перед нами стоит задача создать действительно инновационный продукт", - добавил он
Сергей Черемин: К 2020 году Москва удвоит доходы от туризма
К 2020 году Москва удвоит доходы от туризма. Об этом заявил министр правительства столицы Сергей Черемин на ПМЭФ-2018. Он также рассказал о перспективах введения краткосрочного безвизового режима
На ЧМ в бесплатных поездах поедет больше всего болельщиков из России
Во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года планируется перевезти на поезде 2,6 миллиона человек между 11 городами. Бесплатные билеты забронировали уже болельщики из 152 стран