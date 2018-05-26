Песков рассказал об эйфории от работы с президентом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что работать с президентом иногда бывает физически тяжело из-за графика, но это уникальный опыт и супервозможность.

Об этом представитель Кремля сообщил в юмористической программе "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном на НТВ. Запись проводилась на полях ПМЭФ.

На вопрос, не набивает ли оскомину многолетняя работа на должности пресс-секретаря главы государства, Песков ответил: "Никакой оскомины это не набивает, хотя иногда очень тяжело физически, но это настолько уникальный опыт. Путин живет в глобальном времени, глобальной географии земного шара. На 4 часа слетать из Москвы в Венесуэлу и вернуться обратно - это сутки в самолете, в самолете он еще работает, это уникально".

"Это находится за рамками простого человека. И иметь к этому хоть какую-то причастность - это супервозможность, выпадает в жизни один раз. Это один раз в жизни, и тот, кому это выпадает, он, конечно, пребывает в эйфории постоянно. Тут об оскомине говорить невозможно", - пояснил пресс-секретарь президента.

Песков также рассказал о своём недействительном пропуске. "Определенный дискомфорт в моей жизни присутствует. Действительно, в пропуске написано, что он действителен до 7 мая. И, соответственно, уже энное количество дней хожу на работу с недействительным пропуском", - сообщил он. "На предприятие пока пускают", - улыбнулся представитель Кремля.

Отвечая на реплику телеведущего, что глава государства смотрит выступления своего пресс-секретаря по ТВ, Песков отметил: "Как минимум он знает, что я говорю".

"Согласитесь, что не так много людей может похвастаться тем, что их смотрит президент. Это ли не наивысшая оценка?" - сказал пресс-секретарь президента.