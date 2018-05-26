Петербургский форум стал рекордным по числу участников и объему сделок

На завершившемся в субботу Петербургском международном экономическом форуме были подписаны 550 инвестиционных соглашений на 2,3 триллиона рублей. В эту сумму не вошли соглашения, чей объем остался коммерческой тайной.
По традиции итоги ПМЭФ подвел советник президента России, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков. По его словам, участие в форуме приняли 17 тысяч человек из более чем 140 стран, при этом самыми представительными стали делегации США (свыше 550 человек), Франции и Японии. Кобяков отметил, что в этом году власти США не оказывали давления на бизнес, который собирался участвовать в форуме.
В ПМЭФ-2017, который также был рекордным для подобных мероприятий в России, участвовали 14 тысяч человек, среди них главы 700 компаний из России и главы 400 зарубежных компаний, 3 тысячи журналистов. В прошлом году на форуме было подписано 475 инвестиционных соглашений на 1,8 триллиона рублей.
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