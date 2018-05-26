Пограничники Беларуси освоили новые методы интеллектуальной защиты границы

Пример того, что интеллектуальные способности готов проявлять не только человеческий разум, но и предметы его практического воплощения, демонстрирует и современная белорусская граница накануне своего столетнего юбилея, который отмечается 28 мая.

Более трех с половиной тысяч километров обрамляют внешнюю полосу рубежей суверенного государства. И Государственный пограничный комитет РБ, по словам его руководителя Анатолия Лаппо, постоянно работает над улучшением охраны рубежей, используя для этого новейшие интеллектуальные разработки. Современные сигнализационные комплексы белорусских пограничников с элементами видеонаблюдения составляют интегрированную систему защиты. Она дает возможность дистанционно определять причины поступающих сигналов. А это значит, пояснил Лаппо, формируются условия для перехода к новым методам интеллектуальной защиты: "не патрулировать, а реагировать".

Генерал перечислил в интервью БЕЛТА магистральные приоритеты службы. Это - "развитие систем управления и механизмов мониторинга обстановки, наращивание интегрированной системы охраны рубежей, модернизация технического компонента, совершенствование контрольных процедур в пунктах пропуска и повышение эффективности подготовки кадров". Все это, по утверждению Лаппо, и включает в себя понятие - интеллектуальная граница Беларуси.

Сторожевая служба должна быть не только безупречно надежной, но и максимально удобной и для жителей "Синеокой", и для ее иностранных гостей. Скажем, на время чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году в Союзном государстве с 14 июня по 15 июля, на основных пунктах пропуска службу будет нести усиленный состав смен, хотя на белорусских гражданах эти дополнительные меры, по мнению пограничников, не должны отразиться.

А вот что касается II Европейских игр - 2019 года, то уже давно ведется комплексная подготовка к ним всех заинтересованных ведомств РБ. Лаппо напомнил, что у республики есть хороший опыт проведения чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Его ведомством, в частности, выработан определенный алгоритм работы, который будет оптимизирован в соответствии с последней международной практикой.

Недавно погранслужба страны сообщила о новых видах электронных услуг. В частности, с 1 марта заработала система электронной подачи заявлений на выдачу пропусков в пограничную зону, а в перспективе планируется отказаться от пропусков на бумажных носителях и перейти на электронные.

Кроме того, внедряется в практику и система электронной очереди. Она обеспечит безопасность движения на дорогах у пунктов пропуска, позволит упорядочить очереди и создать комфортные условия для граждан, пересекающих границу. Планируется запустить аналогичную практику и в пункте пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе, вскоре она должна заработать и в "Каменном Логе", "Беняконях", "Привалке" на границе с Литвой, в "Брузгах" и "Берестовице" на границе с Польшей и в "Новой Гуте" на белорусско-украинском участке.

При транзите через пограничную зону, сообщил Лаппо, иностранным гражданам будет разрешено делать остановки и посещать объекты придорожного сервиса. Будет предусмотрен и транзит к исключенным из пограничной зоны санаториям и другим местам массового отдыха без получения пропусков.

Современная международная обстановка, дал понять генерал, "заставляет держать самую высокую планку безопасности на государственной границе". Поэтому она постоянно развивается и адаптируется к изменениям современного мира. Совершенствуется инфраструктура на заставах и органы их управления, идет работа над созданием интегрированной системы внешней охраны рубежей, внедряются новейшие технические средства и комплексы.

В качестве примера он сослался на сигнализационные системы "Ворон" и комплексы "Радиобарьер". Причем последний, пояснил Лаппо, невидим для нарушителя, полностью мобилен, сейсмического принципа действия, устанавливается на любые неподготовленные участки местности и не требует прокладки линий питания и связи, являясь, по сути дела, "беспилотным" автономным контролером.

Благодаря использованию технических средств, появляется, подчеркнул руководитель ведомства, психологический барьер для потенциального нарушителя. По его данным, на участках с интегрированной системой число попыток нарушения границы заметно снижается. Генерал обратил внимание и на вооруженность застав, на которых стало общей практикой использование квадроциклов, болотоходов, автожиров и беспилотных авиакомплексов. Сегодня 95% техники на границе - отечественного производства, с удовлетворением отметил руководитель ведомства.

Свой подарок пограничникам Беларуси подготовило и национальное телевидение. В день юбилея на первом канале РБ выйдет трехсерийный фильм, посвященный героической истории защитников Отечества. Авторы ленты коснулись всех этапов создания и развития пограничной службы, начиная с ее зарождения в 1918 году и до наших дней.

Основную часть съемок, по словам генерала, обеспечили подразделения Брестской пограничной группы, кроме того, были задействованы военнослужащие группы материально-технического обеспечения в Дзержинске, отряда пограничного контроля "Минск", Отдельной службы активных мероприятий.

Первая серия фильма выйдет на канале "Беларусь 1" сразу после программы "Панорама" в День пограничника, 28 мая.