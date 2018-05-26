Политики стран Балтии осудили полицейские репрессии в Латвии

Авторитетный политик и многолетний руководитель индустриального региона республики, Лембергс настаивает на том, что для того, чтобы не допускать политической расправы над участниками общественных инициатив, "нужны доказательства их вины". Иначе, убежден он, "все это напоминает довоенный режим, когда "распустишь язык" - и тебя в лагеря сошлют, а если вспомнить про 1938 год, так "хлопали" прямо на месте, никуда и отсылать не надо было", - конкретизирует свою точку зрения мэр.

Единственное, чего могут добиться власти, предупреждает он национальный истеблишмент, - так это только того, что репрессированные спецслужбой активисты станут героями в глазах почти трети населения Латвии. "Одна существенная часть латвийского общества уже чувствует себя изгоем, обиженным и униженным, это факт. Вы сходите в любую русскоязычную школу на мероприятие, где исполняется национальный гимн", - предлагает градоначальник, правда, воздерживаясь от поясняющих эту ситуацию деталей.

Он с сожалением признает, что за последние четыре года в Латвии фактически ликвидированы многие школы национальных меньшинств. Оценивая такую политику государства как достаточно близорукую, Лембергс признается, что лично он "убежден, что из перевода обучения в школах исключительно на латышский язык ничего не получится".

Кстати, после того, как общественному активисту Владимиру Линдерману по решению суда удалось выйти на свободу 21 мая из Рижской центральной тюрьмы, о чем уже писала "РГ", он намерен добиться того, чтобы на свободу был выпущен и его единомышленник, лидер "Конгресса неграждан" Александр Гапоненко.

"Я считаю, что это мой гражданский долг", -заявил активист в эфире радио Baltkom, подчеркнув, что "уголовное дело против защитников образования на русском языке уже нанесло и еще нанесет большой репутационный ущерб латвийским властям".

В международные правозащитные организации обратилась и депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом. Она направила в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, международные правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и ARTICLE 19 запрос по делу лидера Русского союза Латвии (РСЛ), бывшего европарламентария Татьяны Жданок.

В настоящее время, как уже сообщалось, Жданок проходит по уголовному делу в связи с проведением в конце марта Вселатвийского родительского собрания против перевода школьного образования на латышский язык. Организатором мероприятия выступила РСЛ, который возглавляет экс-депутат ЕП.

В тексте запроса говорится, что в марте 2018 года сейм Латвии проголосовал за реформу, согласно которой школам национальных меньшинств к 2020 году придется перевести преподавание на латышский язык. Участники упомянутой акции родителей посчитали, что латвийское государство лишило людей, принадлежащих к этническим и культурным меньшинствам, права использовать свой родной язык.

По данным Полиции безопасности Латвии, во время Вселатвийского родительского собрания могла вестись "незаконная деятельность". Полиция решила начать уголовное расследование, в частности, за действия, подпадающие под статью раздела "Преступления против государства" Уголовного закона. Татьяну Жданок допросили. "Без сомнения, ее преследование является прямым следствием ее деятельности в качестве правозащитника", - написано в запросе.

Яна Тоом напоминает, что в Декларации ООН о правозащитниках сказано: каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, изучать, обсуждать, формировать мнение и придерживаться мнения о соблюдении всех прав человека и основных свобод, а также привлекать внимание общественности к этим вопросам.

"Есть веские основания полагать, что в отношении Татьяны Жданок Полиция безопасности нарушает принципы, изложенные в декларации".