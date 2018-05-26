Посольство РФ: Лондон засекречивает уголовные дела с россиянами

Британские власти засекречивают неудобные факты и уголовные дела, в которых фигурируют граждане РФ. Об этом, как передает РИА Новости, заявило российское посольство в Лондоне.

По словам дипломатов, до сих пор ничего не известно о гибели бывшего заместителя директора "Аэрофлота" Николая Глушкова. При этом загадочная смерть топ-менеджера наступила два с половиной месяца назад. Британские власти отказываются от сотрудничества в расследовании. Как подчеркнули в посольстве, Глушков не был гражданином Великобритании и владел только российским паспортом.

В РФ Глушков заочно приговорен к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота". Он умер в марте в британской столице. Скотланд-Ярд заявил, что Глушкова задушили. СК России завел уголовное дело.