Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

Накануне праздника Святой Троицы (27 мая) православные поминают всех усопших, "от начала века, со времен Адама", и этот день называется Троицкая родительская суббота. День поминовения усопших установлен перед Троицей для того, чтобы показать, что Дух Святой действует и в живых, и в мертвых, и что для Бога все живы.

Наш великий святой Феофан Затворник говорил, что подобно тому, как при беременности дыхание матери переходит и на дитя, так и сила молитвы Церкви переходит и на усопших, "содержимых в лоне Церкви". Поэтому так важны общецерковные молитвы за отошедших в мир иной, поэтому Церковь установила особые дни, так называемые "родительские субботы" - дни поминания усопших. Слово "родительская" в названии дней поминовения усопших имеет широкий смысл: мы вспоминаем не только наших отцов и матерей, если они уже не с нами, но и всех предков, ставших нашими родоначальниками. Так Церковь ненавязчиво напоминает нам о единстве человеческого рода, о том, что мир начинается не с нас, и предыдущим поколениям мы обязаны жизнью.

Строго говоря, молитвенному поминовению усопших посвящена каждая суббота. Почему именно она? Потому что это последний день недели (неделя в Церкви начинается с воскресенья), когда, согласно Библии, Господь завершил творение мира, день покоя. Христианство наполнило субботу особым смыслом - именно в субботу распятый накануне Христос, находясь телом во гробе, сошел во ад и вывел оттуда всех праведников, томившихся в ожидании Его Пришествия. То есть в субботний день Сам Иисус Христос находился во гробе. Но, главное - завтра воскресенье, день самим своим названием чествующий событие Воскресения Христа из мертвых, Его победу над смертью. Поэтому суббота и становится днем, когда мы молитвенно вспоминаем всех усопших. А в так называемые вселенские родительские субботы - общей церковной молитвой не только близких и дальних родственников, но и всех людей, со времен Адама. Среди шести особо выделенных родительских суббот, вселенских две - за неделю до начала Великого поста и перед праздником Святой Троицы. Заметим, что этими шестью родительскими субботами Церковь не ограничивает молитвенного поминовения тех, кто уже по ту сторону дыханья - о них молятся и на Сретенье Господне, совпавшее с днем вывода наших войск из Афганистана (15 февраля) - за воинов, погибших, выполняя интернациональный долг, и на Радоницу, и 9 мая.

А сегодня, в субботу накануне Дня Святой Троицы, мы особо поминаем людей, отошедших в мир иной без напутствия священника, Таинства Исповеди и Евхаристии, а еще за тех, кто не получил христианского погребения - за пропавших без вести, погибших в огне, в водной пучине, в горах, при землетрясениях, других катастрофах. Святой Василий Великий, составивший молитвы вечерни Дня Святой Троицы, говорит в них, что Господь в особенности в этот день благоволит принимать молитвы о умерших и даже о "иже во аде держимых" - о тех, "которые во аде держатся".

"Никто не поленится помянуть своих родителей; - писал святитель Феофан Затворник, - но поминать надо и всех православных христиан, и не в этот только день, а во всякое время, на всякой молитве. Сами там будем, и понуждаемся в молитве этой, как бедный в куске хлеба и чаше воды. Помни, что молитва об усопших и сильна общностью - тем, что идет от лица всей Церкви. Церковь дышет молитвой. Но как в естественном порядке, при беременности мать дышет, а сила дыхания переходит и на дитя, так и в благодатном порядке Церковь дышет общею всех молитвою, а сила молитвы переходит и на усопших, содержимых в лоне Церкви, которая слагается из живых и умерших, воюющих и торжествующих. Не поленись же на всякой молитве усердно поминать всех отшедших отец и братий наших. Это будет от тебя им милостыня".