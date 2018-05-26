Путин поставил задачи перед обновленным правительством

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле первую встречу с новым составом правительства. Глава государства заявил, что кабмин должен стать "мотором обновления" страны, и пожелал министрам здоровья, которое пригодится для выполнения сложных задач.

Совещания с министрами Путин проводит на регулярной основе, как правило, два раза в месяц. Нынешняя встреча состоялась спустя неделю после формирования кабинета. Напомним, что обновленное правительство провело первое заседание 22 мая.

В Екатерининском зале собрался кабмин в полном составе, включая премьер-министра Дмитрия Медведева.

Путин поздравил "старожилов" и "новичков" правительства с назначением. Однако предупредил, что перед всеми ними стоят не просто сложные, а крайне ответственные задачи - цели принципиально нового уровня.

- От их достижения зависит жизнеспособность нашей страны, энергия ее развития, ее будущее без всякого преувеличения, - подчеркнул Путин.

Он выразил уверенность, что министры в полной мере осознают и масштаб, и содержание этих прорывных задач. Глава государства посоветовал работать "динамично, четко, слаженно, с предельной отдачей".

Путин напомнил, что правительству предстоит максимально быстро разработать и утвердить основные направления своей деятельности. Также необходимо определиться с ключевыми проектами во исполнение майского указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года.

- Эти цели, задачи, их показатели - конкретные, вы сами видели - требуют такой же ясной, понятной проработки механизмов их реализации, в том числе ресурсного обеспечения, - добавил президент.

Он снова предупредил, что это большой фундаментальный массив работы. И завершить ее нужно до 1 октября текущего года, заметил Путин, добавив, что уже проговорил сроки с главой кабмина.

Президент подчеркнул, обращаясь к членам правительства, что "не должно и не может быть никаких ссылок на какие бы то ни было обстоятельства, которые помешают выполнить эту работу качественно, на высоком уровне и в установленные сроки".

Новое правительство России должно быть инициативным, применять нестандартные подходы к управлению, уверен президент. Стиль управления должен быть современным.

- Здесь, в правительстве, будут решаться ключевые вопросы прорывного развития России, приниматься меры, которые требуют время и наши стратегические цели, - указал Путин. - Именно здесь должен находиться мотор, двигатель обновления, перемен во всех сферах нашей жизни, его ритм, энергию вашей работы должна чувствовать вся страна.

Глава государства подчеркнул и важность сотрудничества со структурами гражданского общества и политическими партиями, в том числе и Общероссийским народным фронтом (ОНФ) как одной из наиболее массовых общественных организаций. Правительство в этом смысле должно подавать пример другим госорганам.

Что касается ОНФ, то его активисты накопили большой опыт контроля за реализацией майских указов 2012 года. "Уверен, что такую практику, практику гражданского общественного мониторинга и контроля нужно продолжить", - рекомендовал президент.

Глава государства, кроме того, настроил кабмин "на максимальную открытость, на постоянный диалог с людьми". Следует "объяснять все свои действия" населению, сказал он.

- В этом в значительной степени залог успеха действий правительства. Нужно вовлекать как можно больше граждан в реализацию задач развития, укреплять их стремление вместе добиваться нужных нам целей, - подчеркнул российский лидер. В этом в значительной степени залог успеха правительства, уверен он.

Напоследок Путин пожелал, чтобы новому правительству "хватило здоровья" для сложной работы.

- Одним словом, работа предстоит большая, содержательная и очень интересная, - резюмировал он. - Я желаю вам сил, энергии, здоровья, чтобы всем хватило на эту масштабную работу, и успехов.

Затем в закрытом для прессы режиме глава государства подробнее обсудил с министрами основные приоритеты и направления их деятельности до 2024 года.