Путин потребовал от кабмина разработать план работы до 2024 года

Президент РФ дал поручение проработать механизмы и найти источники финансирования для реализации майского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года". "Нам предстоит до первого октября 2018 года проделать огромный массив работы, - отметил глава государства. - Так как от этого будет зависеть наш дальнейший путь ".

Путин также поздравил министров с новыми постами и пожелал всем удачи.