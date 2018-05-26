Путин прокомментировал давление США на Турцию из-за С-400

Владимир Путин считает неправомерным давление Вашингтона на Анкару в вопросе поставок зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом российский президент заявил в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ, передает РИА Новости.

"Турция, будучи членом НАТО, приняла решение приобрести систему С-400, самые продвинутые и, скажу без преувеличения, лучшие в своем классе системы мира. И чего в этом такого? Это преступление?" - цитирует агентство Anadolu заявление президента России. Слова политика даются в переводе с турецкого.

"У какой страны есть право ограничивать инициативу независимой страны на приобретение в крайней степени чувствительной продукции с точки зрения обеспечения собственной безопасности, когда она готова к ее приобретению?" - сказал российский лидер.

В декабре Россия и Турция подписали соглашение по поставкам ЗРК С-400. Анкара покупает две батареи этого комплекса. В госдепе США заявили, что сделка может негативно повлиять на поставку в Турцию истребителей F-35. В ответ Анкара пригрозила Вашингтону ответными мерами.