Путин указал Западу на "красную черту" в отношениях с РФ

Западным странам не следует переходить"красную линию" в отношениях с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства, в частности, указал на необходимость уважения интересов Москвы.

"Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат, и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны. Ну есть какие-то границы, понимаете, "красную черту" нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам", — сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного форума.

Российский лидер подчеркнул, что именно западные страны поддержали госпереворот в Киеве. Они же, по словм Путина, не позволили украинской оппозиции прийти к власти демократическим путем.

"Ведь были же у власти так называемые прозападные политики, в лице господина Ющенко и Тимошенко, - напомнил глава государства. - Нет, надо было с помощью силы вооруженный переворот устроить. Ну зачем?"