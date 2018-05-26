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26.05.2018 15:30
Проект: В регионах

День города Ярославля начался с велопробега

26 мая в Ярославле началось с велопробега "Ярославль RUЛИТ".

Больше чем двухтысячная колонна велосипедистов стартовала от Вознесенских казарм ровно в полночь. Проехав по расцвеченному огнями ночному городу 3,5 километра, участники велопробега финишировали на Советской площади, где устроили масштабный флешмоб - выстроились в цифру "1008" (по числу лет, исполнившихся Ярославлю), ознаменовав тем самым начало праздника.

Фото: Сергей Метелица/ ТАСС
Ярославль отметит День города на 22 площадках

- Сегодня мы проехали на велосипедах по ночному городу. Надеюсь, это станет доброй традицией - открывать День города таким великолепным спортивным мероприятием, - выразил надежду участвовавший в велопробеге мэр Ярославля Владимир Слепцов. И пожелал всем хорошего настроения и удачи.

Впервые "Ярославль RUЛИТ" провели год назад. Нынче изюминкой велопробега стал конкурс на самый креативный велосипед. Победителя определили сами жители Ярославля путем "шумового голосования". Новый велосипед из рук мэра Владимира Слепцова получил Иван Заборов.

Кроме того, первые 1008 участников велопробега стали обладателями бейсболок и светоотражающих браслетов с символикой "Ярославль RUЛИТ".

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