Под Рязанью разбился самолет

Следственные органы Рязанской области устанавливают обстоятельства крушения легкомоторного самолета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

Как пояснили в ведомстве, происшествие произошло около 20 часов 40 минут. По предварительным данным, при проведении агрохимических работ потерпел крушение легкомоторный самолет "Бекас". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Другие источники сообщают о том, что авария произошла в районе села Кобылино. На борту находился один пилот. По неофициальным данным он погиб. Других пострадавших и разрушений на земле нет.