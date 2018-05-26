Сергей Черемин: К 2020 году Москва удвоит доходы от туризма

Он напомнил, что за 2017 год столицу посетили 21,6 млн человек, которые потратили во время поездки примерно 860 млрд рублей. "Это примерно 4% от валового регионального продукта Москвы. Потенциал не только не исчерпан, а весьма недооценен. Наша задача - довести эту цифру к 2020 году до 8-10%", - подчеркнул министр. Он отметил, что туризм для города сейчас одна из основных статей экспорта и импорта услуг.
В своем выступлении Сергей Черемин остановился на том, что этого нельзя достигнуть без понимания, что туризм - целая индустрия гостеприимства, которая не может существовать и развиваться в отрыве от других отраслей экономики столицы. Вот почему Москва уделяет пристальное внимание комплексному подходу и делает все, чтобы создать максимально комфортные условия для пребывания гостей: город благоустраивается, развивается транспортная инфраструктура, строятся гостиницы: "Сегодня номерной фонд в Москве составляет около 73 тысяч номеров, хотя и этого недостаточно, что мы почувствовали в преддверии Чемпионата мира по футболу, который открывается 14 июня".
"Если говорить о цифровой экономике, наши инвестиции в транспортную инфраструктуру, метрополитен, наземный общественный транспорт, инвестиции в создание комфортной медицины, нормальной навигации, в том числе на иностранном языке, создание инфопоинтов и многие другие меры дают свои результаты", - добавил глава ДВМС. Один только фестиваль "Путешествие в Рождество" принёс бюджету города около 14 млрд рублей, а площадки мероприятия посетили 14 млн гостей.
Среди дополнительных факторов, которые могут помочь увеличить количество туристов в Москве, по мнению Черемина - инициатива по введению краткосрочного безвизового режима: "Например, эксперимент в Китае в течение 5 суток дал уникальные экономические результаты. Транзитные туристы в течение дня с удовольствием проводили бы время в Москве и получали бы ярчайшие впечатления. Все это мультиплицированно давало бы эффект для столичного бюджета".
В деловой сессии также приняли участие руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов, генеральный директор АО "Федеральная пассажирская компания" Петр Иванов, директор Finnair Plc Ханна Лорен, генеральный директор АО "Аргументы и факты" Руслан Новиков, генеральный директор АО "Корпорация развития Северного Кавказа" Сергей Харитонов и другие. Модератором сессии выступил Максим Сафонов - директор Green Capital Alliance.
На торжественном приеме от имени организаторов форума состоялось вручение первой Премии за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности, учрежденной Торгово-промышленной палатой РФ, Издательским домом "КоммерсантЪ" и ГУП "Московский центр международного сотрудничества. Сергей Черемин стал ее лауреатом в номинации "За лидерство в развитии внешнеэкономических и международных связей с крупнейшими макрорегионами и мегаполисами мира, зарубежными партнёрами и иностранными инвесторами".
"Это награда для всех моих коллег из московского правительства, всех тех, кто нам помогает укреплять международные связи и строить внешнеэкономическую деятельность российской столицы, делать ее инвестиционно привлекательной в столь непростых условиях", - ответил, получая премию, министр.
Среди других лауреатов управляющий партнер компании Ernst & Young в России Александр Ивлев, президент компании "Ви Холдинг" Виталий Мащицкий, заместитель директора телеканала "Россия" по специальным информационным проектам Сергей Брилев и другие.
Сергей Черемин: К 2020 году Москва удвоит доходы от туризма
К 2020 году Москва удвоит доходы от туризма. Об этом заявил министр правительства столицы Сергей Черемин на ПМЭФ-2018. Он также рассказал о перспективах введения краткосрочного безвизового режима
На ЧМ в бесплатных поездах поедет больше всего болельщиков из России
Во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года планируется перевезти на поезде 2,6 миллиона человек между 11 городами. Бесплатные билеты забронировали уже болельщики из 152 стран
Эксперт: Деревянные многоэтажки - это мировая тенденция
Во многих регионах России разрабатываются концепции деревянного домостроения. О лесопереработки рассказал директор по работе с государственными органами лесопромышленного холдинга Segezha Group Николай Иванов