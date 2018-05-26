Сергей Черемин: К 2020 году Москва удвоит доходы от туризма

К 2020 году Москва удвоит доходы от туризма. Об этом заявил на деловой сессии "Денежный турпоток. Туризм на экспорт", организованной при содействии ДВМС в рамках Петербургского международного экономического форума Сергей Черемин - министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей.

Он напомнил, что за 2017 год столицу посетили 21,6 млн человек, которые потратили во время поездки примерно 860 млрд рублей. "Это примерно 4% от валового регионального продукта Москвы. Потенциал не только не исчерпан, а весьма недооценен. Наша задача - довести эту цифру к 2020 году до 8-10%", - подчеркнул министр. Он отметил, что туризм для города сейчас одна из основных статей экспорта и импорта услуг.

В своем выступлении Сергей Черемин остановился на том, что этого нельзя достигнуть без понимания, что туризм - целая индустрия гостеприимства, которая не может существовать и развиваться в отрыве от других отраслей экономики столицы. Вот почему Москва уделяет пристальное внимание комплексному подходу и делает все, чтобы создать максимально комфортные условия для пребывания гостей: город благоустраивается, развивается транспортная инфраструктура, строятся гостиницы: "Сегодня номерной фонд в Москве составляет около 73 тысяч номеров, хотя и этого недостаточно, что мы почувствовали в преддверии Чемпионата мира по футболу, который открывается 14 июня".

"Если говорить о цифровой экономике, наши инвестиции в транспортную инфраструктуру, метрополитен, наземный общественный транспорт, инвестиции в создание комфортной медицины, нормальной навигации, в том числе на иностранном языке, создание инфопоинтов и многие другие меры дают свои результаты", - добавил глава ДВМС. Один только фестиваль "Путешествие в Рождество" принёс бюджету города около 14 млрд рублей, а площадки мероприятия посетили 14 млн гостей.

Среди дополнительных факторов, которые могут помочь увеличить количество туристов в Москве, по мнению Черемина - инициатива по введению краткосрочного безвизового режима: "Например, эксперимент в Китае в течение 5 суток дал уникальные экономические результаты. Транзитные туристы в течение дня с удовольствием проводили бы время в Москве и получали бы ярчайшие впечатления. Все это мультиплицированно давало бы эффект для столичного бюджета".

В деловой сессии также приняли участие руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов, генеральный директор АО "Федеральная пассажирская компания" Петр Иванов, директор Finnair Plc Ханна Лорен, генеральный директор АО "Аргументы и факты" Руслан Новиков, генеральный директор АО "Корпорация развития Северного Кавказа" Сергей Харитонов и другие. Модератором сессии выступил Максим Сафонов - директор Green Capital Alliance.

На торжественном приеме от имени организаторов форума состоялось вручение первой Премии за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности, учрежденной Торгово-промышленной палатой РФ, Издательским домом "КоммерсантЪ" и ГУП "Московский центр международного сотрудничества. Сергей Черемин стал ее лауреатом в номинации "За лидерство в развитии внешнеэкономических и международных связей с крупнейшими макрорегионами и мегаполисами мира, зарубежными партнёрами и иностранными инвесторами".

"Это награда для всех моих коллег из московского правительства, всех тех, кто нам помогает укреплять международные связи и строить внешнеэкономическую деятельность российской столицы, делать ее инвестиционно привлекательной в столь непростых условиях", - ответил, получая премию, министр.

Среди других лауреатов управляющий партнер компании Ernst & Young в России Александр Ивлев, президент компании "Ви Холдинг" Виталий Мащицкий, заместитель директора телеканала "Россия" по специальным информационным проектам Сергей Брилев и другие.